Contrôles au faciès du pass sanitaire : les accusations d’une députée LFI font bondir la SNCF

"Nous contrôlerons de façon plus vigilante et accrue les Arabes et les Noirs", suivi du hashtag "#TraduisonsLes" : le message de la députée insoumise Mathilde Panot, publié le jeudi 23 juillet sur Twitter, a été partagé près d’un millier de fois mais a aussi déclenché une avalanche de réactions indignées. La vice-présidente du groupe LFI à l'Assemblée relayait une information du compte Twitter Mediavenir sur la possibilité de voir la SNCF mettre en place des contrôles aléatoires du pass sanitaire.

Ce tweet a provoqué de nombreuses réactions sur la plateforme, dont celle de l'utilisateur "Cheminot", qui a invité la députée à "supprimer ce tweet, s'excuser et s'expliquer", en faisant valoir que "la SNCF c'est les cheminots qui la font (...) qui continuent de subir comme d'autres", tandis que "les fachos, on ne les aime pas bien chez nous, depuis toujours".

En réponse, l'élue du Val-de-Marne a assuré qu'elle ne mettait "pas en cause les cheminots avec qui" elle a "partagé et partage tant de combats, mais bien la direction de la SNCF" et le gouvernement. Citant le Défenseur des droits, elle a affirmé que "les personnes perçues comme noires ou arabes ont 20 fois plus de risque de se faire contrôler".

Une direction qui lui a également répondu. Toujours sur Twitter, le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a dit vendredi "s'associe(r) à tous les cheminots qui sont offensés" par le tweet de la députée insoumise. "Nous sommes au service de tous et profondément attachés aux valeurs républicaines. Je suis à votre disposition pour vous présenter notre travail sur le pass sanitaire", a ajouté le responsable