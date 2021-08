Pass sanitaire dans les transports longue distance : "Un quart des trains contrôlé" ce lundi

Preuve d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72 heures ou du rétablissement du malade depuis moins de six mois, le pass sanitaire est désormais exigé pour monter à bord des trains Intercités et des TGV, mais pas pour les TER et trains de banlieue parisienne. Les contrôles "seront massifs, ils ne seront pas systématiques parce nous avons 400.000 voyageurs par jour dans les trains, pour ne parler que des trains, et c'est donc tout à fait impossible de contrôler tout le monde en tous points", a-t-il affirmé.

"Les choses se déroulent bien", a-t-il estimé, citant le cas d'un train de plusieurs centaines de passagers dans lequel trois personnes se sont vu refuser d'embarquer. "Deux ont été dirigées vers une pharmacie amie qui a pu réaliser les tests et les personnes ont pu échanger leur billet et reprendre un train plus tard, et la troisième personne a choisi de se faire rembourser le billet", a-t-il relaté.