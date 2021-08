Pass sanitaire : deux soignants non-vaccinés déjà suspendus de leurs fonctions

Tandis que l'incompréhension demeure quant à cette initiative, David Huyghe est de plus certain que l'hôpital a choisit ses cibles : "Lors de ce CHSCT il y a un mois, Benoît Dewalles, puériculteur au service pédiatrie de l'hôpital, avait déclaré publiquement qu'il ne se ferait pas vacciner. La semaine dernière, il a été le premier, ainsi qu'une collègue à lui, à se faire contrôler et à être sanctionné." Les deux soignants sont actuellement en RTT et congés forcés. À épuisement de leurs jours de repos, leur salaire sera suspendu.

Le syndicaliste voit d'autre part dans cette suspension une "entrave au droit syndical". Benoît Dewalles et sa collègue étaient en effet en grève illimité depuis le 5 août pour protester, notamment, contre le pass sanitaire.