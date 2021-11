Pass sanitaire : les contrôles reprendront "comme en septembre", annonce Gérald Darmanin

"Le président de la République, vu l'augmentation du taux d'incidence, que l'hiver arrive, que le virus circule plus, m'a demandé de demander aux préfets, aux policiers et aux gendarmes de contrôler davantage, comme en septembre", a déclaré le ministre de l'Intérieur, mercredi matin sur Europe 1. "On avait grosso modo en septembre 50.000 personnes qui étaient contrôlées chaque semaine et à peu près 8000 établissements. Si je regarde les chiffres de la semaine dernière, c'était à peu près la moitié", a-t-il détaillé.