Pass sanitaire : de nouveaux rassemblements attendus samedi, deux jours avant sa mise en place

Depuis la première mobilisation, quelques jours après les annonces d'Emmanuel Macron, les cortèges n'ont cessé de fédérer de plus en plus de manifestants. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 204.090 opposants au pass sanitaire ont déambulé samedi dernier dans le pays, dont 14.250 à Paris, mettant en avant leur volonté de "liberté". À titre de comparaison, ils étaient 161.000 une semaine auparavant, et 110.000 pour le premier samedi.

Malgré cette progression de la mobilisation en plein été, le président de la République a d'ores et déjà indiqué qu'il ne reculerait pas. "En société, la liberté ne se conjugue pas au singulier", a déclaré Emmanuel Macron dans une vidéo tournée depuis Brégançon. "Notre liberté à chacun n'existe que si on protège les autres et si on respecte la liberté des autres", a-t-il poursuivi, qualifiant le pass sanitaire de "liberté responsable".