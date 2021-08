Pass sanitaire : obligation dès lundi dans les centres commerciaux dans plus d'une dizaine de départements

Plus d'une dizaine de préfectures se sont manifestées et ont publié la liste des surfaces concernées dès le lundi 16 août, conformément aux recommandations du gouvernement. Mercredi, l'exécutif a en effet étendu le pass aux grands centres commerciaux des départements où le taux d'incidence est supérieur à 200 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur sept jours.

Après le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales, de nouveaux départements vont appliquer le pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20.000 m². Ce samedi, la préfecture de Paris et celle du Val-de-Marne ont communiqué la liste des endroits où il faudra présenter à compter de lundi, le résultat d'un examen de dépistage négatif, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement.

Dans le détail, après Paris et le Val-de-Marne (211 au 10 août), il s'agit de la Haute-Garonne (avec une incidence de 398), du Rhône (310), du Var (543) et de la Haute-Savoie (245). Le vendredi 13 août en fin de journée, sept autres préfectures ont annoncé appliquer la mesure à compter de lundi prochain : la Corse-du-Sud (avec une incidence de 620,6), les Alpes-Maritimes (596,7), le Gard (450,8), les Bouches-du-Rhône (689,9), la Gironde (283,5), la Charente-Maritime et les Landes qui viennent de franchir le seuil des 200.

Dans ces départements, les grands centres commerciaux et magasins seront donc soumis à la présentation d'un pass sanitaire. Par exemple, dans le Rhône, 13 établissements sont concernés : Auchan à Caluire, Grand Ouest à Écully, Carrefour à Francheville, 2 Vallées à Givors, Confluence et Part-Dieu à Lyon, St Genis 2 à Saint-Genis-Laval, Porte des Alpes à Saint-Priest, 7 chemins et Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, Carrefour et Ikea à Vénissieux, Géant Casino à Villefranche-sur-Saône. En Haute-Garonne, huit centres commerciaux ainsi qu'un magasin sont concernés. Dans le Var et en Haute-Savoie, ce sont six grandes surfaces qui sont visées tandis que dans le Gard, un seul centre commercial de Nice se voit imposer le pass sanitaire.

Au total, 104 centres et grands magasins de plus de 20.000 m2 seront concernés par le contrôle du pass sanitaire à partir de lundi en métropole, selon un décompte établi samedi par l'AFP sur la base d'arrêtés préfectoraux, quasiment tous dans la moitié sud de l'Hexagone et en région parisienne.