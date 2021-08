Pass sanitaire : obligation dès lundi dans les centres commerciaux de 11 départements

Après le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales, de nouveaux départements vont appliquer le pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20.000 m². Pour l'heure, 11 préfectures se sont manifestées et ont publié la liste des surfaces concernées dès le lundi 16 août, conformément aux recommandations du gouvernement. Mercredi, l'exécutif a en effet étendu le pass aux grands centres commerciaux des départements où le taux d'incidence est supérieur à 200 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur sept jours.

Dans le détail, il s'agit de la Haute-Garonne (avec une incidence de 398), du Rhône (310), du Var (543) et de la Haute-Savoie (245). Ce vendredi 13 août en fin de journée, sept autres préfectures ont annoncé appliquer la mesure à compter de lundi prochain : la Corse-du-Sud (avec une incidence de 620,6), les Alpes-Maritimes (596,7), le Gard (450,8), les Bouches-du-Rhône (689,9), la Gironde (283,5), la Charente-Maritime et les Landes qui viennent de franchir le seuil des 200.

Dans ces départements, les grands centres commerciaux et magasins seront donc soumis à la présentation d'un pass sanitaire. Par exemple, dans le Rhône, 13 établissements sont concernés : Auchan à Caluire, Grand Ouest à Écully, Carrefour à Francheville, 2 Vallées à Givors, Confluence et Part-Dieu à Lyon, St Genis 2 à Saint-Genis-Laval, Porte des Alpes à Saint-Priest, 7 chemins et Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, Carrefour et Ikea à Vénissieux, Géant Casino à Villefranche-sur-Saône. En Haute-Garonne, huit centres commerciaux ainsi qu'un magasin sont concernés. Dans le Var et en Haute-Savoie, ce sont six grandes surfaces qui sont visées tandis que dans le Gard, un seul centre commercial de Nice se voit imposer le pass sanitaire.