Pass sanitaire : un test proposé pour 20 euros à l'entrée du Parc Astérix

JOUR J - Les parcs d'attractions comme le Parc Astérix se sont préparés avec célérité à l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux de loisirs et de culture à compter de ce mercredi. Le point sur ce qui a été mis en place.

Au Parc Astérix, tout est prêt pour accueillir les Gaulois en possession du pass sanitaire. A l'instar de tous les lieux de loisirs et de culture, le parc d'attraction de Plailly (Oise) a dû préparer avec célérité l'entrée en vigueur du dispositif après l'annonce d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier de sa généralisation progressive. "On a 30 points de contrôle sur l'ensemble des entrées du parc avec à chaque fois un opérateur muni d'un smartphone et d'une application 'TousAntiCovid Verif' qui va vérifier la cohérence et le fait que le pass sanitaire soit bien valide", détaille au micro de LCI Sébastien Retailleau, directeur général adjoint du Parc Astérix. Et s'il ne l'est pas, les visiteurs auront quand même la possibilité de profiter des attractions.

"On proposera d'accéder à un centre de dépistage que nous avons monté et qui permet de réaliser environ 150 tests antigéniques par heure et au bout de 15 minutes vous avez le précieux sésame", ajoute le responsable du parc, précisant que ce test sera proposé au prix de 20 euros.

"Un gros challenge"

"On teste notre agilité en tant qu'opérateurs, car les délais sont extrêmement courts", avait réagi auprès de l'AFP Dominique Thillaud, directeur général de la Compagnie des Alpes qui possède le parc Astérix, les Parcs Walibi et le musée Grévin dans la foulée de l'annonce présidentielle. Évoquant "un gros challenge", il avait également rappelé que "les deux tiers de nos visiteurs ont moins de 35 ans, ils ont été éligibles tardivement à la vaccination". Et de poursuivre : "Nous partageons l'objectif de mettre un terme définitif à cette épidémie (...) nous ne laisserons personne à la porte et nous continuerons de mettre en place les protocoles de sécurité sanitaire", a poursuivi le dirigeant du groupe qui possède le parc Astérix, les Parcs Walibi et le musée Grévin, notamment.

À noter que malgré le pass sanitaire, le masque reste obligatoire dans le parc. Pour anticiper une éventuelle baisse de fréquentation, il fermera désormais à 19h et non plus 22h.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.