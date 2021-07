Pass sanitaire, vaccination des mineurs : ce que les sénateurs ont modifié dans le projet de loi

A quoi ressemblera la loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants ? Le gouvernement veut aller vite pour une entrée en vigueur début août. Mais le bras de fer est loin d'être terminé. Les sénateurs ont en effet réécrit une partie du texte avant de le voter cette nuit. Plusieurs changements substantiels ont été adoptés notamment l'article 1er. Ils feront l'objet à nouveau d'arbitrage entre députés et sénateurs ce dimanche au lendemain de nouvelles manifestations contre la "dictature sanitaire", rassemblant plus de 160.000 personnes dans le pays. Le gouvernement espère un accord des parlementaires pour éviter un retour du texte à l'Assemblée nationale qui ferait dérailler un calendrier très contraint.

Les sénateurs ont également approuvé un amendement de Marie-Pierre de La Gontrie (PS), toujours contre l'avis du gouvernement et de la commission, réservant l'obligation de présenter ce pass aux seuls espaces intérieurs, "confinés". "En dépit de la circulation croissante du variant delta, les études épidémiologiques démontrent que les risques de contamination sont moindres dans des espaces extérieurs", a soutenu la sénatrice PS. Cela signifie qu'il ne serait plus obligatoire d'avoir un pass sanitaire pour prendre un verre en terrasse.

Une affirmation contestée par d'autres parlementaires et par le secrétaire d'Etat Adrien Taquet, représentant le gouvernement, qui a souligné que "la viralité plus, plus, plus" du nouveau variant rend moins pertinente la différence intérieur/extérieur.