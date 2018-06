Passage à 80 km/h : que va-t-il se passer pour les conducteurs ?

En dépit de plusieurs mois de manifestations de motards et d’automobilistes, la vitesse sur les routes secondaires sera limitée à 80 km/h dès ce dimanche 1er juillet 2018. Une mesure qui s’appliquera sur les 466.000 kilomètres de routes secondaires à double sens sans séparateur central, soit près de la moitié du réseau routier français. Alors que va-t-il se passer pour les conducteurs ? On fait le point en plateau avec Olivier Santicchi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.