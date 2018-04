Passage de témoin sous tension à la tête de FO : Mailly dénonce l’"hypocrisie" de Pavageau

Pascal Pavageau avait pourtant semblé vouloir déminer la situation quelques instants auparavant. "Je pense qu'il n'y a pas de fracture, il y a des débats", avait-il expliqué devant la presse, avant la salve lancée par son prédécesseur. "L'unité, elle est toujours là" et "je ne doute pas que sur l'essentiel nous nous rassemblerons".





Et d’ajouter plaidant pour l'unité syndicale "la plus large" : "La position très majoritaire, pour ne pas dire unanime, de l'ensemble de l'organisation est de dire : il faut aller voir d'abord l'ensemble des autres organisations de manière à ce que nous puissions regarder ensemble les points de convergence que nous avons. Et le cas échéant, faire des propositions d'actions communes si cela est possible." Interrogé sur l'absence de Jean-Claude Mailly, Pascal Pavageau a dit la regretter, "à titre personnel".