Passeport : le tourisme admisnistratif pour éviter l'attente

Les vacances d'été approchent à grands pas. Pour de nombreuses personnes, c'est l'occasion de voyager à l'étranger. Et pour cela, le passeport est indispensable. Dans la plupart des cas, l'attente du passeport peut être plus longue : plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toutefois, il est possible d'accélérer les procédures légalement. En effet, il suffit de choisir les communes dans lesquelles les délais sont plus courts.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.