Passer ses vacances dans un village vacances

Les villages vacances constituent des modes d'hébergement très pratiques pour les familles. Non seulement leurs prix sont abordables, mais ils proposent également de nombreux services. Le VVF de Claouey par exemple, en Gironde, regorge déjà de vacanciers. Pendant que les jeunes profitent de leur temps libre pour faire une petite promenade, les seniors se prélassent au bord de la piscine. La journée se termine au restaurant du village.



