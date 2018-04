Pau : des centaines personnes ont manifesté contre la réintroduction d'ours

Nicolas Hulot veut réintroduire deux ours femelles dans les Pyrénées-Atlantiques. Elles devraient rejoindre les deux mâles déjà présents afin de renouveler l'espèce. Ce 30 avril 2018, plusieurs éleveurs ont manifesté à Pau contre cette décision du ministre de l'Ecologie. Certains évoquent même les attaques d'ours en montagne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.