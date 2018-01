Paul Bocuse laisse un grand souvenir aux Halles de Lyon

Paul Bocuse est décédé le 20 janvier 2018 à l'âge de 91 ans. L'icône de la gastronomie mondiale a laissé derrière lui plusieurs établissements portant son nom. Parmi eux figurent les Halles de Lyon Paul Bocuse. Les commerçants, les Lyonnais et les visiteurs de ce lieu lui rendent hommage.



