Paul Bocuse, une marque internationale

Il était le meilleur ambassadeur de la cuisine française. Paul Bocuse s'est éteint samedi 20 janvier 2018 à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un héritage colossal. C'est lui qui a en effet sorti les chefs de leurs cuisines. Il en a fait des stars et des businessmen.



