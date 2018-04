Paul Samanos veut sensibiliser les gens au handicap à travers ses BD

La Journée mondiale de la mobilité et de l'accessibilité des personnes handicapées est célébrée ce lundi 30 avril 2018. Pour l'occasion, l'auteur de BD Paul Samanos nous fait part de son quotidien, source d'inspiration de ses livres. Le cinquantenaire, tétraplégique depuis ses 16 ans, s'est lancé dans les dessins humoristiques depuis 2009. Il y expose comment ses déplacements se font sur les pavés, sur les surfaces lisses ou encore dans les transports en commun. Son but est notamment de faire réaliser aux gens certains problèmes qui pourraient être résolus sans trop de difficultés.



