"Pédé", "tarlouze"... : un Français sur quatre tient des propos homophobes devant un match de foot

"Si les Français acceptent aujourd'hui largement l'homosexualité, l'homophobie reste perçue comme répandue dans la société et le milieu du football". A l'occasion de la journée nationale de lutte contre l'homophobie, jeudi 17 mai, l'association Foot Ensemble s'est penchée sur un sujet encore tabou : l'homosexualité dans le sport. Et si les résultats du sondage, mené par l'institut Ipsos, sont majoritairement encourageants, on constate que certains préjugés ont la vie dure.





Le sondage débute sur un constat positif : l'homosexualité dans le milieu du football est relativement bien perçue dans l'Hexagone, puisque 82% des Français la jugent "acceptable" (dont 58% "tout à fait acceptable"). Un chiffre toutefois en légère baisse lorsque la question est posée aux personnes qui s'intéressent au football (80%) et à ceux qui le pratiquent (79%).





Mais bien qu'une majorité de Français semble ne pas avoir de problème sur cette question, très peu de joueurs ont révélé leur homosexualité aujourd'hui. D'ailleurs, plus de deux tiers des personnes sondées (77%) pensent qu'il serait difficile pour un footballeur amateur ou professionnel d'être ouvertement homosexuel et 61% s'il s'agissait d'une footballeuse.