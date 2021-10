Pédocriminalité dans l'Église : après le rapport Sauvé, un appel à la "démission collective des évêques"

"Nous demandons, comme un signe d'espoir et de renouveau, la démission collective de l'ensemble des évêques en exercice", lancent-ils, "le seul geste à la mesure de la catastrophe et de la perte de confiance dans laquelle nous sommes" et "la seule attitude qui peut permettre de restaurer la maison Église".

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) a estimé à 216.000 le nombre de personnes victimes d'un prêtre ou d'un religieux en France depuis les années 1950, voire 330.000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs en lien avec les institutions de l'Église. "Bien plus que des défaillances, le rapport de la Ciase met en lumière une véritable faillite", estiment Christine Pedotti, Anne Soupa et François Devaux. Selon eux, "n'importe quelle organisation, association, entreprise en tirerait les conséquences qui s'imposent : se défaire de ses dirigeants". Actuellement, la France compte quelque 120 évêques.

Les auteurs de cet appel considèrent par ailleurs qu'une démission des évêques actuels permettrait de garantir l'indemnisation des victimes d'agressions sexuelles grâce à "cette solidarité et cette fraternité nouvelles".

"Les fidèles ne veulent pas contribuer pour des fautes qu'ils n'ont pas commises", ont-ils ajouté, taclant ainsi la proposition de Mgr Eric de Moulins-Beaufort sur France Info le 6 octobre dernier, qui avait appelé les croyants à "venir nous aider" en participant aux frais d'indemnisation. "L'idée de cet appel, c’est que l'ensemble des fidèles se sente concerné", avait-il poursuivi. "Nous portons ensemble la responsabilité des personnes victimes." Le rapport de la Ciase exige de son côté de l'institution qu'elle s'engage à "écarter les pistes d’un appel aux dons des fidèles".

Se référant à des "précédents", comme la démission collective de l'ensemble des évêques chiliens en 2018 après un scandale de pédocriminalité révélé dans les rangs de leur institution, Christine Pedotti, Anne Soupa et François Devaux soulignent que "sans doute, tous les évêques français n'ont-ils pas couvert des crimes, mais la structure même de la hiérarchie catholique suppose une continuité et une solidarité entre chaque évêque et son prédécesseur". Et de marteler : "À ce titre, si tous ne sont pas coupables, tous sont responsables."