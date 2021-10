Pédocriminalité dans l'Église : 216.000 victimes de clercs ou religieux depuis 1950, selon le rapport Sauvé

Le rapport tant attendu a livré ses conclusions. Selon la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique (Ciase), présidée par Jean-Marc Sauvé, entre 1950 et 2020, 216.000 personnes de plus de 18 ans ont été victimes, pendant leur minorité, de clercs ou de religieux en France.

"Ces nombres sont bien plus que préoccupants, ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite", a-t-il commenté (voir vidéo en tête de cet article). Les chiffres cités résultent d'une estimation statistique comprenant une marge de plus ou moins 50.000 personnes. Selon Jean-Marc Sauvé, "80% des victimes sont des garçons âgés de 10 à 13 ans", et "56% des agressions se sont déroulées entre 1950 et 1969".