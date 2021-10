Pédocriminalité dans l'Église : l'épiscopat exprime "sa honte" et demande "pardon" aux victimes

Confessant "sa honte" et "son effroi", il a demandé "pardon" aux victimes de pédocriminalité. "Mon désir en ce jour est de vous demander pardon, pardon à chacune et chacun", a déclaré Mgr de Moulins-Beaufort, ajoutant que la voix des victimes "nous bouleverse, leur nombre nous accable".

"À travers votre compte rendu, nous avons entendu la voix des personnes victimes, entendu leur nombre. Leur voix nous bouleverse, leur nombre nous accable. Il dépasse ce que nous pouvions supposer", a-t-il encore souligné. Il a assuré que les évêques allaient "consacrer du temps" à sa lecture.

Résultat de deux ans et demi de travaux de la Ciase, le rapport était remis publiquement mardi matin à Paris, à l'épiscopat français et aux ordres et congrégations religieuses, en présence de représentants d'associations de victimes. Cette enquête, réalisée sous la direction de Jean-Marc Sauvé, a estimé à 216.000 le nombre de victimes mineures de clercs et de religieux depuis 1950.

Si l'on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l'Église (enseignants, surveillants, cadres de mouvements de jeunesse...), le nombre grimpe à 330.000. Ce même rapport a évalué le nombre de prédateurs sexuels entre "2.900 à 3.200", hommes - prêtres ou religieux - entre 1950 et 2020, une "estimation minimale".