Pédocriminalité dans l'église : les anciens élèves d'un séminaire de Vendée livrent leurs témoignages glaçants

Pour Jean-François, c'est d'ailleurs la première fois qu'il revient devant ce qu'il appelle "le bâtiment de la honte". Dans le Petit-Séminaire de Chavagnes-en-Paillers, qui accueillait des garçons de 11 à 18 ans, plus d’une dizaine de prêtres, soit un tiers des encadrants, ont été accusés de prédation sexuelle. "Pour nous, ça représente tout ce qu'on a connu de mauvais", lâche-t-il.

Comme Joseph et Jean-René, deux autres victimes, il a étudié dans ce séminaire. Aujourd'hui, tous les trois luttent ensemble au sein du Collectif85 pour révéler au grand jour les actes atroces commis par ces prêtres. "On devait avoir un directeur de conscience, il nous appelait et nous emmenait dans sa chambre où là, il nous confessait. Et puis, après, il y avait toujours une petite discussion. Et là, il commençait à nous caresser et puis on se retrouvait sur le lit qui était à côté", poursuit Jean-François.

Devant la photo de classe de sa 6ᵉ 2, Jean-René, se remémore, lui aussi, les attouchements qu'il a subis, perpétrés par un curé manipulateur qui aurait inspiré d'autres prédateurs sexuels. "Il existait un système en ce qui concerne tous les actes pour couvrir tout ce qui se passait. Quand un prêtre était trop sulfureux dans un endroit, que ce soit en séminaire ou en paroisse, l'évêque le changeait de place", témoigne-t-il.