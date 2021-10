Reims : une enquête ouverte pour agression sexuelle contre un prêtre après des plaintes de scouts

Le même jour, le parquet recevait le témoignage d'un second plaignant d'une quarantaine d'années, également par courriel, affirmant "qu'il avait été victime du même prêtre à plusieurs reprises entre 1996 et 1999", selon le procureur. "Aucune précision n'était donnée sur la nature des faits dénoncés", ajoute-t-il.

"J'ai sollicité que les plaignants soient entendus au plus vite afin de pouvoir apprécier la nature exacte des faits, leur fréquence", explique Matthieu Bourrette qui évoque "une affaire complexe" exigeant "la plus grande prudence". "Ces éléments doivent me permettre de qualifier au mieux les faits et de vérifier" s'ils "doivent être ou non prescrits", ajoute-t-il.

"Je ne serais pas surpris qu'il y ait d'autres plaignants", a confié le procureur de Reims. "D'autres victimes sont prêtes à être entendues."