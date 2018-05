Pégomas : la cueillette des roses de mai bat son plein

Les roses, à peine écloses, exhalent leur plus fort parfum le matin. A Pégomas, c'est à cette occasion qu'elles sont cueillies à la main. La centifolia ou rose de mai, y est cultivée pour sa senteur unique. Celle-ci est la note de cœur de l'un des plus prestigieux parfums français. Pour saisir la fraîcheur de leur senteur, les fleurs gorgées d'huile essentielle sont amenées à l’extraction quelques minutes après la cueillette.



