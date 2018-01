Peines planchers pour les agresseurs de policiers : Edouard Philippe écarte la proposition

Le mécanisme des peines planchers, adopté au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, en août 2007, a été abrogé par l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira en août 2014. Symbole fort du clivage gauche-droite sur les questions judiciaires, il ne concernait pas seulement les agressions contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, mais tous les crimes et délits commis en récidive.





Ainsi, la loi de 2007 instaurait des seuils pour les crimes : 5 ans d'emprisonnement minimum si le crime était passible de 15 ans, 7 ans minimum s'il était passible de 20 ans, etc. Idem pour les délits : la loi prévoyait 1 an minimum pour un délit passible de 3 ans d'emprisonnement, 2 ans pour un délit passible de 5 ans, 3 ans pour un délit passible de 7 ans et 4 ans pour un délit passible de 10 ans. Dans tous les cas, la loi prévoyait toutefois que le magistrat puisse déroger à ces seuils "par une décision spécialement motivée", tenant aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de l'auteur ainsi qu'aux perspectives de réinsertion. Une dérogation qui, dans la pratique, a été largement utilisée par les magistrats.





Estimant que les peines planchers étaient "un automatisme qui réduit la liberté d'appréciation des magistrats", et que "l'individualisation de la procédure" permettait mieux de combattre la récidive que la peine plancher, le précédent gouvernement avait choisi d'abroger ce système, dans le cadre de la réforme judiciaire conduite par Christiane Taubira. Entre 2007 et 2011, 37.000 peines planchers avaient été prononcées, mais le taux de récidive avait augmenté durant la période. Un argument repris mardi matin sur BFMTV par la présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM) Virginie Duval, jugeant que "les violences faites aux policiers n'avaient pas baissé" lorsqu'elles étaient en vigueur avant 2014.