Pendant Mai 68, ces lieux qui ont tentél'autogestion (4/5) : aujourd’hui, les palaces parisiens occupés par leurs personnels

La scène est surréaliste, avenue Montaigne, immortalisée par des images de l’INA du 21 mai 1968. Se tiennent là, devant l’entrée du prestigieux hôtel un piquet de grève, et une banderole plantée devant l’établissement, qui prévient : "Le personnel a repris les responsabilités de l’hôtel. Nous assurons la continuité du service à nos clients et demandons leur appui pour nous aider à combattre." La veille, le personnel a voté l’autogestion, par défiance pour son directeur, qui souhaite vendre le palace à une chaîne d'hôtels. Les employés ont même défilé sur les Champs-Elysées, avec une banderole, pour protester. Inédit. A l’intérieur du plazza, tout semble calme. Les dorures sont toujours là, l’ambiance feutrée aussi, les clients sont à table et le service se fait. Le secrétaire du comité d’entreprise de l’hôtel explique à quelques journalistes : "Nous nous sommes réunis, avec les délégués syndicaux, et avons pris la décision de prendre possession de la maison à 10 h 30", raconte-t-il. "Nous sommes allés voir nos directeurs, leur avons demandé d’évacuer leurs bureaux, ce qu’ils ont fait sans aucune difficulté."





C’est donc la révolution, l’autogestion mais tout reste, en apparence, comme avant. "Le personnel, absolument solidaire, assure le travail, le service aux clients continue, ce qui fait que vous ne vous rendez pas compte qu’il y a quoi que ce soit de changé dans la maison", assure le porte-parole. "Nous avons des personnalités beaucoup trop importantes, le roi Hussein, le prince de Grèce..." Il raconte avoir mis en place un livre d’or, "à la demande des clients", où s’étalent déjà sur une dizaine de pages des signatures d’éminents soutiens "à la cause", telles celle du Premier ministre du roi de Jordanie , du prince et de la princesse Michel de Grèce, et autres princesses et clients célèbres, habitués de la maison.