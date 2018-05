Pendant Mai 68, ces lieux qui ont testé l'autogestion (3/5) : aujourd’hui, l'ORTF et ses journalistes en grève

Les journalistes bougent plus tardivement. La radio est plus prompte à enchaîner : le 22 mai, les journalistes de la radio élisent un "Comité des cinq", qui devient dépositaire de l’autorité rédactionnel, et vise à surveiller l’objectivité de l’information. Car les journalistes de radio, même en grève, continuent de faire fonctionner l’antenne, en programmant débats, reportages, rencontre avec les auditeurs. A la télévision, le mouvement est différent : les journalistes, moins syndiqués, moins précaires, plus gaullistes, ne suivent le mouvement que le 25 mai. Et à la différence de la radio, eux n’ont plus accès à l’antenne. Ce sont une vingtaine de "jaunes", des journalistes non-grévistes, qui assurent le JT. Depuis le 22 mai, c'est d’ailleurs le seul programme diffusé à la télévision.





La grève dure, se prolonge. Hiérarchie et ministère tentent d'amadouer les grévistes, avec des avancées matérielles. Les personnels finissent par reprendre le travail le 23 juin, après avoir obtenu quelques compensations salariales. Les journalistes radio votent la fin de la grève le 27 juin, suivis des réalisateurs et producteurs. La télévision, là encore, sera à la traîne : les journalistes ne reprendront le travail que le 13 juillet. Fin d'une grève qui dure depuis sept semaines. Mais rien n'a été gagné, en terme d'indépendance journalistique ou d'autonomie des rédactions. Et la reprise en main ne tarde pas. A l'été 1968, le couperet tombe : les sanctions frappent à l’ORTF un journaliste sur trois, et un gréviste sur deux, rappelle Jean-Pierre Filiu dans "Mai 68 à l'ORTF", soit une centaine de licenciements. Une vraie épuration. "Une vengeance bête et abominable, car beaucoup des journalistes licenciés ont eu leur vie brisée", commente en 1998 dans Libération François de Closets propulsé, pendant la grève, à la tête d’une Assemblée générale des journalistes. "Jusqu'au bout, je n'ai pas compris, dans mon immense candeur, que le pouvoir était prêt à lâcher 25% sur le salaire minimum mais rien sur l'indépendance de la télé".