Pensions de réversion : Christophe Castaner évoque une hausse ou une baisse pour les futurs bénéficiaires

Un élément important de la prochaine réforme de la retraite a été abordé par Christophe Castaner. Il a indiqué que les pensions de réversion pourraient baisser pour certains futurs retraités et augmenter pour d'autres. C'est un dossier ultra-sensible qui concerne plus de quatre millions de personnes, dont une grande majorité de femmes. Ce dispositif permet au conjoint d'une personne décédée de toucher à vie une partie de la pension de son partenaire. Toutefois, il n'y aura pas de changement pour les pensions actuelles.



