500 médicaments et vaccins en rupture de stock en France : l'inquiétante progression

"On peut imaginer qu'on puisse manquer de médicaments, mais d'autant de médicaments et aussi souvent c'est une problématique sous estimée, donc il est temps que les autorités s'en emparent". Comme Yann Neuzillet, chirurgien urologue à l’hôpital Foch, de nombreux professionnels de la santé ont défilé devant les sénateurs depuis début juillet pour aborder la recrudescence de produits médicamenteux et vaccins signalés en rupture de stock. Après près de trois mois d'auditions et d'analyse, la mission d’information sénatoriale dédiée doit présenter ce mardi les conclusions de son rapport sur la question.





Créée à l’initiative du groupe Les Indépendants - République et territoires, la mission d’information s'était constituée fin juin en partant du constat que la pénurie de médicaments et de vaccins en France se développe dangereusement. Et pour cause : en 2017, plus de 500 médicaments se sont retrouvés en rupture de stock rappelle la mission d'information, soit 30% de plus qu’en 2016 notamment pour les médicaments anti-cancéreux, les médicaments pour lutter contre la maladie de Parkinson, et les vaccins. Une pénurie qui s'accentue donc de plus en plus depuis dix ans et qui concerne toutes les classes de médicaments.