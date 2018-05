Pénurie de piscines à Marseille : trois enfants sur quatre ne savent pas nager

Ouverte sur la mer, Marseille possède 57 kilomètres de côtes. Et pourtant, ces enfants savent beaucoup moins bien nager qu'ailleurs. Pour cause, la ville n'a pas assez de piscines pour apprendre à nager à tout le monde. Certes, il y a le cercle des nageurs et ses champions olympiques, mais ce n'est pas suffisant pour l'enseignement de la natation.



