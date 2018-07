People Express : la réponse de Jean-Paul Rouve à Benjamin Pavard, la gaffe d'Emilia Clark avec le prince William et le coup de sang de Lindsay Lohan

RAPIDO - Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient… Ils nous agacent autant qu’ils nous font sourire. Voici People Express, l’actu des stars à toute vitesse. Au menu aujourd’hui : Benjamin Pavard et Jean-Paul Rouve mangeront des frites ensemble. L'actrice star de "Game of Thrones" raconte un moment embarrassant au Kensington Palace et l'attitude autoritaire de Lindsay Lohan envers ses employés divise les internautes.