People Express : Chris(tine and the Queens) revient, Elton John au mariage princier, tensions autour du "finale" de "Game of Thrones"

RAPIDO - Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient… Ils nous agacent autant qu’ils nous font sourire. Voici People Express, l’actu des stars à toute vitesse. Au menu du jour : Héloïse Letissier sort son dernier single, le "king de la pop" britannique Elton John annonce qu'il jouera au mariage de Meghan Markle et du prince Harry. Enfin, on en sait plus sur la fin possible de la série surnommée GOT.