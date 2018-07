Pesticides, plastique, réserves naturelles... Le plan de Nicolas Hulot pour sauver la biodiversité

Une autre mesure concerne la protection des océans, avec l'objectif de ne plus rejeter de plastique dans la mer à l'horizon 2025. Pour cela, le ministre veut interdire la vente d'une série d'objets à usage unique de la vie quotidienne, qui composent 70% de ces déchets. Parmi les douze produits, outre les sacs et cotons-tiges, les pailles et autres touillettes.





Le ministre souligne qu'une enseigne, Franprix, a par exemple pris les devants sur ces mesures en bannissant, à partir de janvier, les produits plastiques à usage unique.