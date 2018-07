Pet-sitters à domicile, hôtels pour animaux, échange entre propriétaires... Comment faire garder son animal en vacances ?

Des hôtels pour chiens et/ou chats ont également ouverts dans toute la France, à Paris, Orléans, Montpellier, Nimes ou encore Marseille. Bien plus confortable qu'un simple chenil ou refuge, les animaux ont chacun leur chambre. Et certains hôtels proposent même des services de luxe : activités, soins, toilettages, hydro-thérapie et piscine ! Entre 20 et 60 euros par jour selon la catégorie de la chambre, la période et la durée du séjour.





Dernière formule, gratuite celle-là : l'échange de bons procédés. Vous confiez votre animal pendant vos vacances à un particulier, qui vous confiera à son tour son compagnon à quatre pattes pendant son absence. Idéal pour les animaux en bas âge qui ont encore besoin de beaucoup d'attention. Même s'ils ne sont pas sur leur territoire, le fait d'avoir une présence, une famille, et souvent d'autres animaux dans la maison, est le meilleur moyen que votre animal passe lui aussi de belles vacances.