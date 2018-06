Petit guide pour manger sainement à l’approche des vacances d'été

C’est le principe de la chrononutrition. Il s’agit ici d’adapter ses menus en fonction de son rythme biologique. Au lever, on se fait plaisir avec des aliments plus ou moins gras, au déjeuner, on abuse des protéines, au dîner, on mise sur des aliments plus légers. "Si vous avez faim systématiquement entre les repas, c’est parce que vous n’avez suffisamment pas mangé en quantité sur les repas. Les gens ont tendance à se restreindre et à diminuer les quantités de ce qu’ils mangent. Et forcément, vous allez avoir envie de grignoter. C’est important d’avoir chaque groupe d’aliments représenté sur vos repas et dans des quantités suffisantes par rapport à vos besoins", assure notre spécialiste Alexandra Retion. Et dans le cas où vous avez une petite-faim, optez pour quelques amendes, un morceau de pain complet, un produit laitier ou un fruit feront l’affaire.