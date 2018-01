"Peut-être n'ai je pas pris le temps nécessaire d'expliquer les choses" : le mea-culpa du patron de Lactalis

Une enquête préliminaire a été ouverte fin décembre par le pôle santé publique du parquet de Paris notamment pour "blessures involontaires" et "mise en danger de la vie d'autrui". Emmanuel Besnier assure qu'il ne cachera rien. "Il y a des plaintes, il y aura une enquête, nous collaborerons avec la justice en donnant tous les éléments qu'on nous demandera. Nous n'avons jamais pensé agir autrement", a-t-il promis. Et il redit son souci des victimes : "Lorsque nous avons reçu le signalement des autorités, au-delà de la surprise, notre première réaction a été de nous inquiéter des conséquences pour les consommateurs. Il s’agit de bébés de moins de 6 mois, c’est pour nous, pour moi, une très grande inquiétude. On nous dit aujourd’hui qu’ils vont bien, c’est l’essentiel." Il promet d'indemniser "toutes les familles qui ont subi un préjudice"





Quant aux reproches qui ont été fait à Lactalis sur la gestion de la crise, il voit là un problème de communication : "En réalité on me reproche de ne pas avoir pris la parole personnellement. Nous sommes une entreprise discrète", explique-t-il. "Ici en Mayenne, c’est vrai, c’est le travail d’abord, la parole après. Je passe mes journées dans l’entreprise auprès de mes équipes. Dans une crise comme celle-là, on cherche d’abord à agir, et peut-être n’ai-je pas pris le temps nécessaire pour expliquer les choses, ce que je fais aujourd’hui." Il évoque, enfin, la santé des enfants malades : "Cela me préoccupe évidemment" ; parle aussi des salariés "premiers consommateurs de nos produits", qui sont "très affectés par cette crise" : "Ils ont été touchés qu’on mette en cause leur probité." 250 employés de l'usine de Craon sont au chômage technique après la mise au jour du scandale.