Peut-on amener son animal de compagnie au travail ?

Comme le Code du travail et les conventions collectives n'évoquent aucun article sur le fait de pouvoir amener ou non son animal de compagnie au travail, il faut se fier au règlement interne. Le plus souvent, cette possibilité repose sur le secteur d'activité de l'entreprise et sur l'état d'esprit de l'employeur. Ce phénomène, assez répandu aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, détend l'atmosphère au travail et crée des liens sociaux entre salariés. De quoi faut-il s'assurer si on en a l'autorisation ? Que se passe-t-il en cas de dégâts ?



Ce lundi 25 juin 2018, Stéphane Béchaux, dans sa chronique "Parlons... bureau", nous parle de l'autorisation d'amener nos animaux de compagnie dans une entreprise. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.