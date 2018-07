Peut-on éliminer le plastique de notre quotidien ?

Les objets en plastique finissent souvent dans l'océan. Certains ont pourtant une durée de vie de plus de 500 ans. Raison pour laquelle, Nicolas Hulot a dévoilé, ce mercredi 4 juillet, son plan de sauvegarde de la biodiversité. Il s'agit de 90 mesures pour préserver les espèces vivantes, menacées par nos comportements et par la pollution. L'interdiction de certains produits à base de plastique en fait partie.



