Peut-on se passer de l'huile de palme dans nos aliments ?

Chacun d'entre nous en ingurgite sans le savoir plus de 2 litres chaque année, et selon les chercheurs, l'huile de palme augmenterait le risque de maladie cardio-vasculaire. Sa production a également pour conséquence la destruction de millions d'hectares de forêts. Alors, comment se passer de l'huile de palme dans nos aliments ? Les chercheurs essaient depuis sept ans de trouver une alternative saine et locale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.