Qu'est-ce que Pharos, la plateforme saisie par Jean-Luc Mélenchon pour signaler une vidéo violente ?

Pharos, acronyme de "plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d’orientation des signalements", a été créée en 2009 par le ministère de l'Intérieur. Ce site permet aux internautes de signaler du contenu et des comportements illicites circulant sur le web, que cela concerne la pédophilie, le racisme, l'incitation à la haine ou l'apologie du terrorisme. La plateforme ne s'intéresse pas seulement aux vidéos YouTube, mais aussi à tout contenu publié en ligne, que ce soit sur un site, un blog, un forum ou sur les réseaux sociaux.

Lorsqu'un internaute est confronté à du contenu illicite, il peut le signaler sur la plateforme en renseignant la date à laquelle il a consulté le contenu, le site sur lequel il l'a vu, le type d'infraction et le lien du contenu en question.

Les signalements sont ensuite analysés et évalués par une équipe de policiers et de gendarmes affectés à Pharos afin de déterminer s'il s'agit d'infractions ou non. Une fois les informations recoupées, ils alertent les services compétents tels que la police nationale, la gendarmerie, les douanes, la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en France, ou encore Interpol. Une enquête est alors ouverte sous l'autorité du Procureur de la République.

Pharos n’a en revanche pas vocation à s'occuper des urgences qui sont elles gérées par le 17 (police-secours). A la suite du meurtre de Samuel Paty, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, avait annoncé que vingt policiers et gendarmes allaient renforcer l'équipe de 28 enquêteurs de la plateforme.