Parcoursup : à J-3 des résultats du bac, "de plus en plus de situations se décantent" mais près de 150.000 lycéens restent dans l'attente

"Depuis la réouverture de la plateforme, de plus en plus de situations se décantent comparé à avant le bac, où de nombreux élèves étaient en attente", constate Samuel Cyvie, porte-parole de la fédération de parents d’élèves PEEP. En effet, selon le ministère, depuis la réouverture de Parcoursup, plus de 20.000 candidats ont reçu une réponse. De quoi rassurer les élèves qui s’inquiétaient de n’être affectés nulle part, en raison de leur place très éloignée dans les classements. "On n'a pas encore de recul sur les rangs, car on est dans un système nouveau, confie le porte-parole à LCI. Mais on est sur la bonne voie, et on est convaincus que ce système va mieux marcher qu’APB", continue-t-il. Le représentant de l’association des parents d’élèves a du mal à comparer ce nouveau système avec APB : "Jusqu’à l’an dernier, les élèves étaient quasiment sûrs d’avoir une affectation, mais qui ne correspondait pas forcément à leur choix initial. Aujourd’hui on est sur un système plus qualitatif qu’APB".