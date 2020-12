À quoi va ressembler le futur porte-avions à propulsion nucléaire ?

À propulsion nucléaire, lui conférant puissance et autonomie et lui permettant notamment de naviguer à la vitesse de 27 noeuds, il sera amené à embarquer 30 futurs avions de combat Scaf, plus gros et plus lourds que les Rafale auquel ils succèderont. Son équipage sera composé de 2.000 marins. Dépendante des Américains dans ce secteur, la France devrait elle aussi adopter les catapultes électromagnétiques, plus longues que les actuelles et capables de propulser des avions plus lourds.

Le navire devra en outre disposer de réserves d'espace, pour accueillir éventuellement de nouveaux armements, notamment des armes à énergie dirigée, et des drones.