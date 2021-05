PHOTOS - Le "TGV du futur", prévu pour 2024, dévoile sa motrice

"On a travaillé sur l'aérodynamique, avec une motrice beaucoup plus fuselée", a détaillé expose Jean-Baptiste Eyméoud, président d'Alstom France, à l’AFP. Pour le moment, c’est la seule pièce qui est dévoilée. "Tout est confidentiel à l'intérieur", glisse une employée de l'usine, spécialisée dans les locomotives.

Moins cher, mieux connecté et plus écologique : le "TGV M" devrait révolutionner le transport ferroviaire, selon la SNCF. Le train ne sera lancé avant 2024, mais il a déjà un nez au bout effilé. Dévoilé ce mercredi par le constructeur Alstom dans son usine de Belfort, l'avant de la première motrice fait penser à un serpent, la grande vitre de sa cabine de conduite et ses phares en biais.

Le TGV M sera "un véritable saut qualitatif", promet le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet. "Ce que nous voulons, c'est ouvrir une nouvelle page du voyage à grande vitesse. Les comportements changent, nous voulons changer à la même vitesse", lance-t-il, rappelant que le train est de loin "la solution la plus écologique pour se déplacer".

Trois autres motrices sont en cours de montage dans le vaste atelier, où sont également assemblées des locomotives de fret. Sur le site de la Rochelle, un autre tronçon est en construction. La spécificité des voitures, qui seront intercalées entre les motrices : 10% de surfaces vitrées en plus, par rapport au modèle original.

La SNCF a commandé en juillet 2018 cent exemplaires de ce nouvel engin à Alstom, pour 2,7 milliards d'euros. Les premières rames doivent rouler entre Paris et le Sud-Est de la France à la fin du premier semestre 2024, juste avant les jeux Olympiques.

Ce nouveau train doit consommer 20% d'énergie de moins et réduire ses émissions de CO2 de 32%. Il sera à 97% recyclable, contre 90% pour les générations actuelles. Cette quatrième génération de TGV permettra aussi de transporter 20% de passagers en plus que le matériel actuel. En configuration maximale, le "TGV M" pourra accueillir 740 personnes par rame. Elles pourront profiter de du wifi et de la 5G à bord.

À la capacité d’accueil s’ajoute une nouveauté majeure, la modularité : on pourra ajouter ou enlever des voitures pour avoir des rames plus ou moins longues, en fonction des besoins, mais la SNCF pourra aussi déplacer le bar, ou changer la configuration des sièges pour transformer une voiture de première en seconde, et réciproquement.