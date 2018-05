Pierre Bellemare, un conteur inoubliable

De son vivant, il a marqué l'histoire de la radio et de la télévision. Pierre Bellemare n'est plus. Très vite, le monde des médias lui a rendu hommage. Tout le monde se rappelle de la jeunesse de son esprit et salue sa générosité. Son talent de conteur imphrasé a toujours été unique. Et dans la rue, chaque passant a un souvenir de lui à raconter.



