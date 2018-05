Pierre Bellemare, une voix théâtrale vient de se taire

Pierre Bellemare est mort à l'âge de 88 ans dans la nuit du samedi 26 mai 2018. Ce pionnier de la télévision a su occuper comme personne tous les espaces pendant sa carrière. Camelot, conteur, humoriste et animateur, il s'est mis à la chanson et a enregistré son premier album à l'occasion de ses 86 ans. En tout, il a lancé une dizaine de jeux télévisés dont les premières émissions de téléréalité dans le pays. C'est également lui qui a importé des États-Unis, le concept de télé-achat. Pierre Bellemare nous laisse aujourd'hui un grand vide, mais le timbre de sa voix restera à jamais dans nos mémoires.



