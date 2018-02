Pigna, le paradis des artisans

Pigna, en Haute-Corse, est un village d'artisans : potier, fabricant d'instruments de musique, verrier, tous y trouvent une sérénité propice à leur travail. Aux premières lueurs de la matinée, au village de Pigna, George Volpei, âgé de 70 ans, descend nourrir ses bêtes. Il est le dernier berger de cette commune et réside dans ce lieu de vie depuis 50 ans. Après son travail, il passe à la terrasse de sa fille Christine Volpei, restauratrice, pour prendre un café et discuter avec les clients.



