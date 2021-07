Plages : comment le label "Pavillon bleu" est-il décerné ?

Elle vise juste : la qualité de l'eau est le point primordial pour l'obtention du label. L’inspection s'effectue chaque année, à partir d’analyses bactériologiques effectuées par l'Agence régionale de santé. "On impose au minimum cinq prélèvements par saison, explique le contrôleur de l'appellation Adrien Lomüller, et les résultats doivent être excellents sur les quatre dernières années".

Le nom du label est familier pour de nombreux vacanciers, mais ce qu’il recoupe précisément l’est souvent moins. Sur les zones littorales Pavillon Bleu, "il n’y a pas de bactéries" dans l’eau et "c’est plus rassurant", suppose dans le reportage en tête d'article une baigneuse de la plage de Dieppe, en Seine-Maritime, qui bénéficie du statut.

La propreté des eaux de baignade n'est qu'un des 45 critères exigés : l’auditeur-conseil passe aussi en revue les sanitaires, la sécurité et l'accessibilité. À Dieppe par exemple, des tapis roulés et déroulés en fonction des marées facilitent la circulation sur cette plage de galets, mais aussi des caillebotis en bois. Un service est également proposé pour déplacer en fauteuil adapté les personnes à mobilité réduite, même au bord de l’eau.



Lancée en 1985 par l’association écologiste Teragir, cette appellation recense les meilleurs sites de baignade en France : cette année, on compte sur la carte du label pas moins de 410 plages sur 196 communes et 115 ports de plaisance. Le registre du Pavillon bleu, présent dans 49 pays, se rallonge d’une dizaine de sites chaque année.

À Dieppe, le port aussi est labellisé Pavillon bleu depuis 12 ans. Une distinction rigoureusement préservée : trois fois par semaine, des nettoyeurs arpentent les eaux sur un bateau spécialement dédié pour ramasser les déchets à l’épuisette et ainsi lutter contre la pollution.

Ces efforts offrent des retombées pour toute la commune selon Christelle Merville, chargée de mission environnement et sûreté pour le port : "Les plaisanciers peuvent regarder la carte [du label] et planifier leurs escales. Quand il y a des plaisanciers, on sait qu’ils vont aller dans les restaurants et consommer dans les commerces. C’est vraiment à l’échelle globale du port de Dieppe et de l’agglomération dieppoise que ça rayonne."

Si aucune donnée précise n’existe quant aux répercussions économiques du dispositif, certains plaisanciers s’en montrent très satisfaits. Le label rassure quant à "l’avenir de mes petits enfants, parce que la mer est un terrain de jeu malheureusement très pollué", témoigne l’un d’eux.

La majorité des 525 plages et ports français qui détiennent ce label international est située sur le littoral, mais 30% des lauréats sont dans les terres, le long des rivières ou des lacs.