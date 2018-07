Plainte déposée contre Françoise Nyssen : peut-on vraiment parler de "racisme anti-blanc" ?

"Tu n'es plus seule". En affichant, mardi 4 juin, son soutien à Delphine Ernotte, la ministre de la Culture Françoise Nyssen s'est exposée à une plainte. L'OLRA - pour organisation de lutte contre le racisme anti-blanc - a en effet décidé mardi 3 juillet de traduire en justice la membre du gouvernement, dans la foulée de sa déclaration. En cause ? Cette référence à une ancienne sortie de la patronne de France Télé, qui déplorait en 2015 le manque de diversité à l'antenne en parlant d'une "télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans". Le soutien est clairement affiché de la part de la ministre : "Delphine, tu as dû te sentir bien seule lorsque tu portais un constat, à la fois évident et courageux. Tu sais : 'l'homme blanc de plus de 50 ans'".





L'OLRA, qui se présente comme une "association laïque et apolitique" dénonçant et condamnant "le racisme sous toutes ses formes" et dont "l'action est particulièrement centrée sur le racisme anti-blancs", a vu dans cette déclaration une stigmatisation des hommes blancs. Mais quelle est la réalité sociologique du "racisme anti-blanc" ? Cette expression en elle-même dépeint-elle une situation observable, vécue, au sein de notre société ? Pour le savoir, nous avons posé la question à deux chercheuses spécialistes de ces questions.