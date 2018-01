Plainte pour viol contre Gérald Darmanin: le ministre a la confiance du gouvernement

Le parquet de Paris a reouvert une enquête préliminaire contre Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des comptes publics est visé par une plainte pour viol déposée en juin 2017 par Sophie Spatz. La situation ne fait pas l'unanimité au seiin du gouvernement. Plusieurs ministres ont annocé leur soutien à Gérald Darmanin







