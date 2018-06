Plainte pour viol contre Gilbert Collard : "Je le prends comme un combat", assure le député

Gilbert Collard a d'ores et déjà promis d'engager lui-même des poursuites face à ces accusations. "J'y passerai le temps qu'il faudra mais je le ferai payer", a-t-il assuré. "Je le prends comme un combat. Quand on n'a rien fait de mal, on n'a rien fait de mal."





Sur le fond, le député RN, qui travaillait au sein de son cabinet d'avocats à l'époque, estime que le témoignage relate des "circonstances invraisemblables". "J'aurais violé par deux fois cette personne, dans mon bureau, en période d'affluence. La configuration de mon cabinet rend inconcevable l'accusation [...] Ma femme travaillait à mon cabinet et son bureau était à côté du mien."